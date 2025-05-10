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Матч чемпіонату України призупинили через втрату свідомості гравцем

Олександр Булава — 10 травня 2025, 16:12
Матч чемпіонату України призупинили через втрату свідомості гравцем
Скріншот з трансляції

Матч між Енергією та SkyUp Futsal в Екстра-лізі було призупинено через втрату свідомості бразильським універсалом Шаропіньйо.

Про це повідомляє АФУ.

35-річний гравець раптово втратив свідомість. Медики надали йому екстрену допомогу та змогли реанімувати гравця.

Бразилець за підтримки партнерів зміг самостійно покинути майданчик.

Після перерви гра між командами продовжилась.

Раніше визначився найкращий гравець Екстра-ліги у квітні.

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