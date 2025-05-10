Легендарний футболіст Арсенала і збірної Німеччини розійшовся із дружиною після 25 років шлюбу

55-річний ексголкіпер Арсенала Єнс Леманн офіційно розлучився зі своєю дружиною Конні після 25 років шлюбу.

Пара, яка почала стосунки ще у 1995 році, виховала трьох дітей, більше не разом. Про це стало відомо із інтервʼю екскоханої футболіста для видання Bild.

Попри те, що вони ще минулого року їздили на спільну відпустку, все це, за її словами, було "радше для дітей, ніж для стосунків". Жінка зізналася, що вона щаслива, будучи самотньою.

На жаль, це лише частина особистих проблем Єнса. У 2022 році ексголкіпер став героєм гучного інциденту, коли влаштував атаку бензопилою на гараж сусіда. Через конфлікт у Баварії він зруйнував балки даху сусідньої споруди. Це завершилося судом, штрафом понад 100 тисяч фунтів та виплатами сусідові. Леманн визнав провину, але уникнув тюрми завдяки угоді сторін.

Та й це ще не кінець. Під час Октоберфесту легендарний воротар був зупинений поліцією у стані сильного алкогольного сп’яніння. Він двічі блював на узбіччі, не зміг показати водійське посвідчення, "провалив" алкотест і ледве тримався на ногах. Суд визнав його винним у водінні у нетверезому стані і виписав штраф у 1000 євро.

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Усе це стало вирішальним фактором у стосунках Леманна з дружиною, яка, окрім сімейних проблем, не витримала зовнішнього тиску.

Раніше повідомлялося, що інша легенда німецького футболу та зірка жіночого тенісу розійшлися після восьми років шлюбу.