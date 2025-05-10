Боротьба за 7-му сходинку: огляд матчу Рух – Верес
10 травня Рух у 28 турі Української Прем'єр-ліги здобув впевнену над Вересом.
Завдяки успіху львівська команда піднялася одразу на 7 сходинку турнірної таблиці.
Огляд матчу
Чемпіонат України – УПЛ
28 тур, 10 травня
Голи: 1:0 – 26 Фал, 2:0 – 80 Горін
Рух: Герета, Горін, Холод, Кітела (Роман, 46), Лях, Підгурський, Пастух, Притула (Дідик, 46), Карабін (Денисов, 83), Руніч (Алмазбеков, 57), Фал (Погорілий, 67)
Верес: Кожухар, Протасевич, Чечер (Вовченко, 71), Гончаренко, Шевченко, Кльоц (Кучеров, 46), Харатін, Шарай (Годя, 46), Дахновський (Луан, 46), Степанюк, Венделл (Гайдучик, 46)
Попередження: 45+2 – Кітела, 66 – Горін, 84 – Харатін
Раніше відбулося ще дві зустрічі, зокрема, Чорноморець у битві аутсайдерів переграв Ворсклу, а Оболонь зіграла внічию з ЛНЗ.