Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Боротьба за 7-му сходинку: огляд матчу Рух – Верес

Олексій Мурзак — 10 травня 2025, 20:52
Боротьба за 7-му сходинку: огляд матчу Рух – Верес
ФК Рух

10 травня Рух у 28 турі Української Прем'єр-ліги здобув впевнену над Вересом.

Завдяки успіху львівська команда піднялася одразу на 7 сходинку турнірної таблиці.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ
28 тур, 10 травня

Рух – Верес 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 26 Фал, 2:0 – 80 Горін

Рух: Герета, Горін, Холод, Кітела (Роман, 46), Лях, Підгурський, Пастух, Притула (Дідик, 46), Карабін (Денисов, 83), Руніч (Алмазбеков, 57), Фал (Погорілий, 67)

Верес: Кожухар, Протасевич, Чечер (Вовченко, 71), Гончаренко, Шевченко, Кльоц (Кучеров, 46), Харатін, Шарай (Годя, 46), Дахновський (Луан, 46), Степанюк, Венделл (Гайдучик, 46)

Попередження: 45+2 – Кітела, 66 – Горін, 84 – Харатін

Раніше відбулося ще дві зустрічі, зокрема, Чорноморець у битві аутсайдерів переграв Ворсклу, а Оболонь зіграла внічию з ЛНЗ.

ВІДЕООГЛЯД Рух Чемпіонат України, УПЛ Верес Рівне

Рух

Рух без проблем обіграв Верес у 28 турі УПЛ
Ворскла зіграє з Чорноморцем, Рух прийматиме Верес у 28 турі УПЛ
Розмов багато: тренер Руха відреагував на інформацію про інтерес з боку Лехії
Всі пропущені матчі зіграно: турнірна таблиця УПЛ після 27 турів
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 29-го туру

Останні новини