Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бо він "політичний": стюарди клубу АПЛ відібрали прапор України у журналіста

Олексій Мурзак — 10 травня 2025, 21:44
Бо він політичний: стюарди клубу АПЛ відібрали прапор України у журналіста
x.com/ZoryaLondonsk

Перед матчем Іпсвіча та Брентфорда в межах 38 туру Англійської Прем'єр-ліги, стюарди господарів поля забрали прапор України у журналіста Ендрю Тодоса, заявивши, що він несе політичний характер.

Про це Тодос повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Ганебні сцени від стюардів Іпсвіча. У нас забрали звичайний прапор України, бо він "політичний". Нібито повернуть потім.

Не дай боже Іпсвічу підписати українця або Балтачі приїхати у гості (Сергій Балтача виступав за Іпсвіч). Не має значення, що у Брентфорда є український гравець", – написав Тодос.

При цьому журналіст зазначив, що інші вболівальники змогли пройти всередину стадіону з прапорами своїх країн, і не отримали жодних перешкод від стюардів.

Матч Іпсвіч – Брентфорд закінчився з рахунком 0:1. Єдиний м'яч гості забили ще у першому таймі зусиллями півзахисника Кевіна Шаде. Хавбек "бджіл" Єгор Ярмолюк відіграв увесь поєдинок, у компенсований час заробив жовту картку.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Єгор Ярмолюк Іпсвіч Таун

Чемпіонат Англії, АПЛ

Відіграв від дзвінка до дзвінка: Ярмолюк дізнався оцінку за проведений поєдинок проти Іпсвіча
Забив та допоміг здобути впевнену перемогу: відома оцінка Миколенка за матч проти Фулгема
Гол Миколенка допоміг Евертону обіграти Фулгем, Брентфорд з Ярмолюком перемогли Іпсвіч
Миколенко відзначився першим голом у сезоні
Ярмолюк і Миколенко вийдуть в основі на матчі 36 туру АПЛ

Останні новини