Бо він "політичний": стюарди клубу АПЛ відібрали прапор України у журналіста

Перед матчем Іпсвіча та Брентфорда в межах 38 туру Англійської Прем'єр-ліги, стюарди господарів поля забрали прапор України у журналіста Ендрю Тодоса, заявивши, що він несе політичний характер.

Про це Тодос повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Ганебні сцени від стюардів Іпсвіча. У нас забрали звичайний прапор України, бо він "політичний". Нібито повернуть потім.

Не дай боже Іпсвічу підписати українця або Балтачі приїхати у гості (Сергій Балтача виступав за Іпсвіч). Не має значення, що у Брентфорда є український гравець", – написав Тодос.

Disgraceful scenes by @IpswichTown stewards though…



Had our PLAIN Ukraine 🇺🇦 flag taken off us at the turnstiles because it’s ‘political’ 🤡



(Allegedly getting it back after)



God forbid Ipswich sign a 🇺🇦 or Baltacha’s a guest



Never mind that @BrentfordFC have a 🇺🇦 player… https://t.co/LvRPGCKiXg pic.twitter.com/bZsPrz42lg — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 10, 2025

При цьому журналіст зазначив, що інші вболівальники змогли пройти всередину стадіону з прапорами своїх країн, і не отримали жодних перешкод від стюардів.

Матч Іпсвіч – Брентфорд закінчився з рахунком 0:1. Єдиний м'яч гості забили ще у першому таймі зусиллями півзахисника Кевіна Шаде. Хавбек "бджіл" Єгор Ярмолюк відіграв увесь поєдинок, у компенсований час заробив жовту картку.