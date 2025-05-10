Бо він "політичний": стюарди клубу АПЛ відібрали прапор України у журналіста
Перед матчем Іпсвіча та Брентфорда в межах 38 туру Англійської Прем'єр-ліги, стюарди господарів поля забрали прапор України у журналіста Ендрю Тодоса, заявивши, що він несе політичний характер.
Про це Тодос повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.
"Ганебні сцени від стюардів Іпсвіча. У нас забрали звичайний прапор України, бо він "політичний". Нібито повернуть потім.
Не дай боже Іпсвічу підписати українця або Балтачі приїхати у гості (Сергій Балтача виступав за Іпсвіч). Не має значення, що у Брентфорда є український гравець", – написав Тодос.
При цьому журналіст зазначив, що інші вболівальники змогли пройти всередину стадіону з прапорами своїх країн, і не отримали жодних перешкод від стюардів.
Матч Іпсвіч – Брентфорд закінчився з рахунком 0:1. Єдиний м'яч гості забили ще у першому таймі зусиллями півзахисника Кевіна Шаде. Хавбек "бджіл" Єгор Ярмолюк відіграв увесь поєдинок, у компенсований час заробив жовту картку.