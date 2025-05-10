Назвали Костюк "нацисткою", Касаткіній побажали поразок: росіяни бурхливо відреагували на рукостискання

Гучне рукостискання Марти Костюк і Дарії Касаткіної після матчу на турнірі в Римі привернуло багато уваги не тільки українців, але й росіян.

Читачі одного відомого російського сайту вирішили висловити свою "думку" щодо гучної події, обливши брудом обох спортсменок.

Користувачі телеграм-каналу у коментарях побажали усього найгіршого "зрадниці" Касаткіній, назвали Марту Костюк "нацисткою" і написали багато чого іншого.

Схоже, що росіяни і досі не можуть змиритися із позицію вже австралійської тенісистки, яка засуджувала війну в України із самого початку, замислюючись про зміну громадянства ще у 2022 році.

Зазначимо, що Дарья вже не вперше піддається критиці. Ще у березні тенісистка піддалася хейту від колишніх співвітчизників за своє рішення змінити прапор.

Нагадаємо, напередодні українська федерація тенісу оперативно відреагувала на матч Костюк і Касаткіної, висловивши підтримку ексросіянці, зазначивши її чітку антивоєнну позицію.