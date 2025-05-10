Сартинський назвав причину рішення Ковтуна змінити громадянство

Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" назвав причину, через яку український гімнаст Ілля Ковтун вирішив змінити громадянство.

За його словами, причиною стала віцепрезидентка Української федерації гімнастики та олімпійська чемпіонка Стелла Захарова.

"Одна причина, вона (тренерка Іллі Ковтуна Ірина Горбачова) в кінці ставила умову: "Прибирайте Захарову, я повертаюся". А федерація замість Ковтуна обрала Захарову. Вона ж прямим текстом це казала. Зустрічалася з Дерюгіною, з НОКом, з Міністерством. Я не знаю, чому вони не домовилися.

Але я знаю, що на останній стадії була умова, щоб замість Захарової призначили Горбачову. Я теж вважаю, що вона була гідною бути віцепрезиденткою. Горбачова грамотна, розумна дівчина. Так, у неї є свої нюанси, але вона знає гімнастику, любить її та стільки років працювала з нами. А Захарова на чемпіонаті Європи підходила до Горбачової та просила зняти Ковтуна з командних змагань, щоб ми нічого не виграли. Це віцепрезидент федерації таке робить. Людина бореться проти своєї країни. Це нормально?", – зазначив він.

Сартинський більш детально розповів про цю ситуацію.

"Захарова на чемпіонаті Європи, де ми посіли перше місце, викликала до себе Горбачову та казала їй: "Зніми Ковтуна з командних змагань, щоб вони нічого не зайняли. Бо коли ви щось завоюєте, це буде Сартинському". Та каже: "Ви що, це буде нашій країні". І не дала згоду. Ми посіли перше місце. Вдумайтеся, віцепрезидент спортивної гімнастики чоловічого відділення казала таке. То хто працює проти країни? Де п'ята колона?

Вона ж весь час каже про дівчат, ви ж чули. А ви подивіться результати, такі оцінки. Мені дуже хочеться, щоб у них щось вийшло і щоб вони зростали. Але навіщо казати, що у чоловіків все не так, я не розумію. Чоловіки з’їздили на 4 етапи, та привезли 8 медалей. Просто йде планомірне руйнування чоловічої гімнастики. Вони хочуть поставити всіх своїх, як зробили в Міністерстві", – пояснив тренер.

Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. Раніше УФГ засудила наміри збірної України бойкотувати чемпіонат Європи.

Сама Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону повідомила, хто є ініціатором бойкоту збірної України.