Гол Миколенка допоміг Евертону обіграти Фулгем, Брентфорд з Ярмолюком перемогли Іпсвіч

У суботу, 10 травня, в межах 36 туру Англійської Прем'єр-ліги відбулися чотири матчі.

Єгор Ярмолюк та його Брентфорд здобули мінімальну виїзну перемогу над Іпсвічем. "Бджоли" ще зберігають шанси вийти в єврокубки.

Евертон з Віталієм Миколенком гостували у Фулгема. Програючи в першому таймі 0:1, "іриски" зрівняли рахунок у доданий час. І зробив це саме український фулбек. По перерві команда Девіда Моєса забила ще двічі та перемогла з рахунком 3:1.

Манчестер Сіті вирішив пожертвувати своїми шансами зіграти в Лізі чемпіонів, щоб допомогти Саутгемптону уникнути повторення рекорду Дербі за найменшою кількістю набраних очок за сезон.

Брайтон обіграв Вулвергемптон 2:0, за рахунок чого він продовжує бути конкурентом Брентфорда за місце в єврокубках.

В останньому матчі вечора Борнмут з Іллєю Забарним прийматимуть Астон Віллу.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

36 тур, 10 травня

Вулвергемптон – Брайтон 0:2 (0:1)

Гол: 0:1 – 28 Велбек (пенальті), 0:2 –85 Груда.

Іпсвіч – Брентфорд 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 18 Шаде.

Саутгемптон – Манчестер Сіті 0:0

Фулгем – Евертон 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 17 Хіменес, 1:1 – 45+3 Миколенко, 1:2 – 70 Кін, 1:3 – 73 Бету.

19:30 Борнмут – Астон Вілла

Турнірна таблиця АПЛ

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Раніше з'явилася інформація, що ексфорвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду наближається до того, щоб залишити Аль-Наср після закінчення поточного сезону.