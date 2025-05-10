Гол Миколенка допоміг Евертону обіграти Фулгем, Брентфорд з Ярмолюком перемогли Іпсвіч
У суботу, 10 травня, в межах 36 туру Англійської Прем'єр-ліги відбулися чотири матчі.
Єгор Ярмолюк та його Брентфорд здобули мінімальну виїзну перемогу над Іпсвічем. "Бджоли" ще зберігають шанси вийти в єврокубки.
Евертон з Віталієм Миколенком гостували у Фулгема. Програючи в першому таймі 0:1, "іриски" зрівняли рахунок у доданий час. І зробив це саме український фулбек. По перерві команда Девіда Моєса забила ще двічі та перемогла з рахунком 3:1.
Манчестер Сіті вирішив пожертвувати своїми шансами зіграти в Лізі чемпіонів, щоб допомогти Саутгемптону уникнути повторення рекорду Дербі за найменшою кількістю набраних очок за сезон.
Брайтон обіграв Вулвергемптон 2:0, за рахунок чого він продовжує бути конкурентом Брентфорда за місце в єврокубках.
В останньому матчі вечора Борнмут з Іллєю Забарним прийматимуть Астон Віллу.
Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
36 тур, 10 травня
Вулвергемптон – Брайтон 0:2 (0:1)
Гол: 0:1 – 28 Велбек (пенальті), 0:2 –85 Груда.
Іпсвіч – Брентфорд 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 18 Шаде.
Саутгемптон – Манчестер Сіті 0:0
Фулгем – Евертон 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 – 17 Хіменес, 1:1 – 45+3 Миколенко, 1:2 – 70 Кін, 1:3 – 73 Бету.
- 19:30 Борнмут – Астон Вілла
Турнірна таблиця АПЛ
Раніше з'явилася інформація, що ексфорвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду наближається до того, щоб залишити Аль-Наср після закінчення поточного сезону.