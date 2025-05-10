Німеччина не помітила Угорщину, Канада розгромила Словенію на старті чемпіонату світу
У суботу, 10 травня, відбулися матчі в межах другого ігрового дня чемпіонату світу 2025 року в елітному дивізіоні.
У першома часовому слоті Норвегія зазнала мінімальної поразки від Казахстану, а Канада з дублем Бо Хорвата розгромила Словенію.
Пізніше Німеччина вийшла вперед в уявному рейтингу найбільшої кількості закинутих шайб на турнірі, обігравши Угорщину з рахунком 6:1. У той же час Швеція виграла другий матч ЧС-2025, цього разу була підкорена Австрія.
В останніх двох матчах вечора зійшлися Данія та Швейцарія, а також Франція та Латвія.
Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
Група А, 10 травня
Словенія – Канада 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
Швеція – Австрія 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
Франція – Латвія 0:0 – матч триває
Група В
Норвегія – Казахстан 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Німеччина – Угорщина 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Данія – Швейцарія – матч триває
Нагадаємо, що чемпіонат світу 2025 року в елітному дивізіоні розпочався вчора, 9 травня, коли Швеція та США здобули розгромні перемоги з ідентичним рахунком.