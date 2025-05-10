Німеччина не помітила Угорщину, Канада розгромила Словенію на старті чемпіонату світу

У суботу, 10 травня, відбулися матчі в межах другого ігрового дня чемпіонату світу 2025 року в елітному дивізіоні.

У першома часовому слоті Норвегія зазнала мінімальної поразки від Казахстану, а Канада з дублем Бо Хорвата розгромила Словенію.

Пізніше Німеччина вийшла вперед в уявному рейтингу найбільшої кількості закинутих шайб на турнірі, обігравши Угорщину з рахунком 6:1. У той же час Швеція виграла другий матч ЧС-2025, цього разу була підкорена Австрія.

В останніх двох матчах вечора зійшлися Данія та Швейцарія, а також Франція та Латвія.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

Група А, 10 травня

Словенія – Канада 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Швеція – Австрія 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Франція – Латвія 0:0 – матч триває

Група В

Норвегія – Казахстан 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Німеччина – Угорщина 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Данія – Швейцарія – матч триває

Нагадаємо, що чемпіонат світу 2025 року в елітному дивізіоні розпочався вчора, 9 травня, коли Швеція та США здобули розгромні перемоги з ідентичним рахунком.