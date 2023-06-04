Головне
4 червня на Ролан Гаррос Світоліна зіграє з Касаткіною за вихід у чвертьфінал
Сьогодні 12:04 3614
Реал оголосив про завершення співпраці з Бенземою по завершенню сезону
Сьогодні 13:22 278
Вегас переміг Флориду у першому матчі фіналу Кубка Стенлі
Сьогодні 08:34 288
Збірна України переграла Бельгію у Золотій Євролізі
Вчора 23:07 1780
Сестри Алексіїви здобули бронзу у суперфіналі Кубка світу
Вчора 22:25 689
ПСЖ оголосив про відхід Мессі
Вчора 21:50 533
Цуренко знищила Андреєску в третьому колі Roland Garros
Вчора 20:27 3770 1
Луческу стане спортивним директором Фенербахче - ЗМІ
Вчора 19:24 2737
Манчестер Сіті переміг Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка Англії
Вчора 18:59 717
Ребров підтвердив роботу у збірній України
Вчора 17:52 1634
Прямі трансляції

Реал не збирається платити гроші за трансфер Мбаппе

Мадридці готові підписати француза на правах вільного агента
Сьогодні 15:42 161 0
Реал не збирається платити гроші за трансфер Мбаппе
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Реал не збирається знову вступати у торги щодо трансферу нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє журналіст Хосе Фелікс Діас.

Мадридці не відмовляються від переходу француза, але єдиний спосіб, у який може це відбутися – підписання попереднього контракту взимку 2024-го про приєднання до команди на правах вільного агента.

Чинний контракт француза з ПСЖ спливає влітку 2024-го.

Повідомлялося, що Барселона могла підписати Мбаппе.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Металіст 1925 - Динамо: де дивитися матч УПЛ Металіст 1925 - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2622
Луческу стане спортивним директором Фенербахче - ЗМІ Луческу стане спортивним директором Фенербахче - ЗМІ 2737
На війні загинув 21-річний син відомої української тенісистки На війні загинув 21-річний син відомої української тенісистки 5662
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження 2233 2
Цуренко знищила Андреєску в третьому колі Roland Garros Цуренко знищила Андреєску в третьому колі Roland Garros 3770 1
4 червня на Ролан Гаррос Світоліна зіграє з Касаткіною за вихід у чвертьфінал 4 червня на Ролан Гаррос Світоліна зіграє з Касаткіною за вихід у чвертьфінал 3614
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 25212
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 44595
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 44261 2
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28219 3
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 86811 3
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 18839