Реал не збирається платити гроші за трансфер Мбаппе

Мадридці готові підписати француза на правах вільного агента

Джерело - Чемпіон.

Реал не збирається знову вступати у торги щодо трансферу нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє журналіст Хосе Фелікс Діас.

Мадридці не відмовляються від переходу француза, але єдиний спосіб, у який може це відбутися – підписання попереднього контракту взимку 2024-го про приєднання до команди на правах вільного агента.

Чинний контракт француза з ПСЖ спливає влітку 2024-го.

🚨🇫🇷 Real Madrid will not be involved in games & sagas for Mbappé. If he wants to arrive at Real Madrid, he will have to SIGN a contract in January 2024. @jfelixdiaz pic.twitter.com/2XsBraT6mb — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 4, 2023

Повідомлялося, що Барселона могла підписати Мбаппе.

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