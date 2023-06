Реал не збирається платити гроші за трансфер Мбаппе

Реал не збирається знову вступати у торги щодо трансферу нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє журналіст Хосе Фелікс Діас.

Мадридці не відмовляються від переходу француза, але єдиний спосіб, у який може це відбутися – підписання попереднього контракту взимку 2024-го про приєднання до команди на правах вільного агента.

Чинний контракт француза з ПСЖ спливає влітку 2024-го.

🚨🇫🇷 Real Madrid will not be involved in games & sagas for Mbappé. If he wants to arrive at Real Madrid, he will have to SIGN a contract in January 2024. @jfelixdiaz pic.twitter.com/2XsBraT6mb