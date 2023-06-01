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Барселона могла підписати Мбаппе за 100 млн євро

Мбаппе міг опинитися у Барселоні
Сьогодні 13:46 248 0
Барселона могла підписати Мбаппе за 100 млн євро
Фото - gettyimages
#Барселона, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Свого часу у Барселоні могли опинитися Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд.

Про це розповів ексдиректор іспанського клубу Хав’єр Бордас.

"Я намагався підписати Кіліана Мбаппе. Він міг перейти у Барселону. Ми не обговорювали конкретну суму, але він міг перейти за 100 мільйонів.

Тренери сказали, що через підбір гравців, який тоді був, гратиме Усман Дембеле. Був варіант привезти їх обох. Мбаппе не хотів переходити в Реал, тому що там були Кріштіану Роналду, Гарет Бейл та Карім Бензема. Барселона купила Дембеле, а потім Філіппе Коутінью.

Завдяки своєму бізнесу я знаю багато людей. Я зустрічався з Міно Райолою. Ми говорили про Ерлінга Голанда, він би продав його нам за 20 мільйонів. Але Райола хотів ще 20 мільйонів комісійних", - сказав Бордас.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе зробив заяву з приводу свого майбутнього в ПСЖ.

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