Ібрагімович залишить Мілан по завершенню сезону

Форвард Мілана Златан Ібрагімович наприкінці сезону залишить клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Міланський клуб запланував прощання з футболістом на 4 червня, коли Мілан у завершальному турі Серії А на Сан-Сіро прийматиме Верону.

Контракт зі шведом, якому у жовтні виповниться 42 роки, спливає наприкінці сезону. Мілан не буде продовжувати угоду.

🚨 Zlatan Ibrahimović leaves AC Milan. The club have planned for farewell on Sunday at San Siro as contract expires and will NOT be extended. #ACMilan



Ibra will turn 42 in October; he will make a decision on his future in the next days. pic.twitter.com/1NEfmRhZ65