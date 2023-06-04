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Ібрагімович залишить Мілан по завершенню сезону

Міланський клуб запланував прощання з футболістом
Сьогодні 08:53 196 0
Ібрагімович залишить Мілан по завершенню сезону
Фото: Getty Images
#Верона, #Златан Ібрагімович, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Форвард Мілана Златан Ібрагімович наприкінці сезону залишить клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Міланський клуб запланував прощання з футболістом на 4 червня, коли Мілан у завершальному турі Серії А на Сан-Сіро прийматиме Верону.

Контракт зі шведом, якому у жовтні виповниться 42 роки, спливає наприкінці сезону. Мілан не буде продовжувати угоду.

Повідомлялося, що Ібрагімович не планує переходити в Монцу.

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