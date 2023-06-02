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Ібрагімович: Галліані з Монци телефонує щодня протягом 3 років

Швед прокоментував можливий перехід у Монцу
Сьогодні 11:49 285 0
Ібрагімович: Галліані з Монци телефонує щодня протягом 3 років
Фото: Getty Images

Форвард Мілана Златан Ібрагімович не планує переходити в Монцу.

Про це повідомляє він розповів порталу Sky Sport Italia.

"Чи думаю я про завершення кар’єри? Ні. Чи можу я продовжувати грати? Так. Генеральний директор Монци Адріано Галліані телефонує мені щодня протягом трьох років і каже, що Монца - прекрасна, що там прекрасна природа і що контракт уже на столі.

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Але я - гравець Мілана, і пишаюся цим. У певному віці его більше немає, тобі не потрібно доводити. Я тут, щоб допомогти Мілану. Я хочу бути на полі, я можу допомогти набагато більше. Мені добре в Мілані, це мій дім. Я нічого не знаю про свій контракт. Минулого року я сказав Мальдіні: "Зроби все сам". І я отримав аркуш для підпису. Не знаю, що всередині, можливо, контракт ще на рік. 

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Мені достатньо знати, що я - гравець Мілана. Тоді я знаю, що маю робити, решта не має значення. Єдине, про що я дбаю, це повернення на поле, інакше радості стає менше", - сказав Ібрагімович.

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