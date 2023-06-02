Ібрагімович: Галліані з Монци телефонує щодня протягом 3 років

Форвард Мілана Златан Ібрагімович не планує переходити в Монцу.

Про це повідомляє він розповів порталу Sky Sport Italia.

"Чи думаю я про завершення кар’єри? Ні. Чи можу я продовжувати грати? Так. Генеральний директор Монци Адріано Галліані телефонує мені щодня протягом трьох років і каже, що Монца - прекрасна, що там прекрасна природа і що контракт уже на столі.

Актуально: Мілан готується до масштабного розпродажу футболістів

Але я - гравець Мілана, і пишаюся цим. У певному віці его більше немає, тобі не потрібно доводити. Я тут, щоб допомогти Мілану. Я хочу бути на полі, я можу допомогти набагато більше. Мені добре в Мілані, це мій дім. Я нічого не знаю про свій контракт. Минулого року я сказав Мальдіні: "Зроби все сам". І я отримав аркуш для підпису. Не знаю, що всередині, можливо, контракт ще на рік.