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ПСЖ оголосив про відхід Мессі

Ліонель Мессі влітку стане вільним агентом
Сьогодні 21:50 79 0
ПСЖ оголосив про відхід Мессі
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ оголосив, що нападник Ліонель Мессі залишає команду наприкінці сезону 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

"Дякую клубу, Парижу та його жителям за ці два роки. Я бажаю їм всього найкращого в майбутньому", - сказав Мессі.

Сьогодні о 22:00 ПСЖ зіграє завершальний матч сезону - у 38-му турі Ліги 1 прийме Клермон.

Аргентинець виступав за ПСЖ з літа 2021 року. Всього у складі парижан забив 32 голи та зробив 35 асистів у 74 матчах. 

Нагадаємо, Інтер Маямі Бекхема зробив пропозицію Мессі.

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