ПСЖ оголосив про відхід Мессі

ПСЖ оголосив, що нападник Ліонель Мессі залишає команду наприкінці сезону 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Сьогодні о 22:00 ПСЖ зіграє завершальний матч сезону - у 38-му турі Ліги 1 прийме Клермон.

Аргентинець виступав за ПСЖ з літа 2021 року. Всього у складі парижан забив 32 голи та зробив 35 асистів у 74 матчах.

Paris Saint-Germain would like to warmly thank the seven-time Ballon d'Or, winner of a Trophée des Champions and two French championship titles wearing the Red & Blue colors.#MerciMessi 🔴🔵 pic.twitter.com/VrHxb5lCHM