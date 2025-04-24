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Металіст 1925 обіграв Сістерс Одеса у чемпіонаті України серед жінок

Олег Дідух — 24 квітня 2025, 15:50
Металіст 1925 обіграв Сістерс Одеса у чемпіонаті України серед жінок
ФК Металіст 1925

У четвер, 24 квітня, відбувся один матч шостого туру чемпіонської групи чемпіонату України з футболу серед жіночих команд. Металіст 1925 на виїзді здобув перемогу над Сістерс Одеса завдяки двом голам у другому таймі.

Чемпіонат України серед жінок
Вища ліга, 2-й етап, 6-й тур
Чемпіонська група, 24 квітня

Сістерс Одеса – Металіст 1925 – 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 55 Гирін, 0:2 – 58 Хіміч

Металіст 1925 здобув третє перемогу поспіль та наразі йде другим у турнірній таблиці, програючи 2 очки Ворсклі. У команди з Полтави є ще один матч у запасі.

Сістерс, натомість, зазнав третьої поразки поспіль. Одеситки залишаються четвертими у турнірній таблиці з 28 очками в активі.

Нагадаємо, минулого тижня Металіст 1925 обіграв Ладомир 6:0. У тому матчі за команду дебютувала зіркова дзюдоїстка Дар’я Білодід.

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