Український півзахисник продовжив контракт з німецьким клубом

Півзахисник збірної України U-17 Олександр Ткаченко продовжив контракт із командою Вердера U-17.

Про це повідомила пресслужба бременського клубу.

Нова угода українця з командою розрахована до 30 червня 2026-го. Очікується, що з наступного сезону він гратиме за Вердер U-19.

У поточному сезоні Ткаченко провів 19 матчів за німецький клуб, у яких забив 4 голи.

17-річний Ткаченко приєднався до структури Вердера у 2023-му.

Раніше повідомлялося, що Ювентус зробив пропозицію Шахтарю щодо трансферу півзахисника Георгія Судакова.