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Український півзахисник продовжив контракт з німецьким клубом

Олексій Мурзак — 24 квітня 2025, 15:57
Український півзахисник продовжив контракт з німецьким клубом
ФК Вердер

Півзахисник збірної України U-17 Олександр Ткаченко продовжив контракт із командою Вердера U-17.

Про це повідомила пресслужба бременського клубу.

Нова угода українця з командою розрахована до 30 червня 2026-го. Очікується, що з наступного сезону він гратиме за Вердер U-19.

У поточному сезоні Ткаченко провів 19 матчів за німецький клуб, у яких забив 4 голи.

17-річний Ткаченко приєднався до структури Вердера у 2023-му.

Раніше повідомлялося, що Ювентус зробив пропозицію Шахтарю щодо трансферу півзахисника Георгія Судакова.

Вердер Бремен

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