Надаль: Сіннер – невинна та порядна людина

Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль поділився своєю думкою щодо допінгової справи першої ракетки світу Янніка Сіннера.

38-річного іспанця цитує The Telegraph.

"Зрештою, якщо я не помиляюся, його визнали невинним. У цьому випадку це не було позитивним для нашого виду спорту, тенісу. Але такі речі іноді трапляються, трапляються нещасні випадки, і я так це бачу, бо я вірю в Янніка. Я переконаний, що, знаючи його, він ніколи не намагався обманути чи отримати перевагу над іншими. Я впевнений, що Яннік — невинна та порядна людина.

З іншого боку, я не хочу ставити під сумнів рішення суду. Є протоколи, якими ми всі слідували у своїй кар'єрі. В цьому випадку у влади є вся інформація — вся, а не та, що є у нас, яка може бути обмеженою і в багатьох випадках суб'єктивною. Я вірю в рішення суду. Яннік прийняв ці три місяці санкцій, і тому: справа закрита", – заявив 22-разовий переможець турнірів Великого шолома.