Лунін визначився з майбутнім у Реалі

Український голкіпер хоче залишитися у Реалі на наступний сезон

Ситуація довкола резервного воротаря Реала Андрія Луніна залишається складною.

Про це повідомляє The Athletic.

Українець цього тижня на зустрічі з клубом заявив, що все ж хоче залишитися в команді. Лунін готовий і надалі конкурувати з Тібо Куртуа, чекаючи на свій шанс.

А ось тренерський штаб хоче бачити іншого резервіста і вже надав менеджменту перелік можливих кандидатів на цю роль. Поки що немає інформації, що збирається робити Реал.

Контракт Луніна спливає за рік.

Раніше повідомлялося, що Селтік зацікавлений у підписанні Луніна.

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