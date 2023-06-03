Лунін визначився з майбутнім у Реалі

Джерело - sport.ua.
Ситуація довкола резервного воротаря Реала Андрія Луніна залишається складною.
Про це повідомляє The Athletic.
Українець цього тижня на зустрічі з клубом заявив, що все ж хоче залишитися в команді. Лунін готовий і надалі конкурувати з Тібо Куртуа, чекаючи на свій шанс.
А ось тренерський штаб хоче бачити іншого резервіста і вже надав менеджменту перелік можливих кандидатів на цю роль. Поки що немає інформації, що збирається робити Реал.
Контракт Луніна спливає за рік.
Раніше повідомлялося, що Селтік зацікавлений у підписанні Луніна.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!