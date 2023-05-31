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Селтік зацікавлений у підписанні Луніна

Селтік цікавиться Луніним
Сьогодні 15:19 266 0
Селтік зацікавлений у підписанні Луніна
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Селтік, #Футбольні трансфери

Джерело - sportarena.com.

Одним із претендентів на українського воротаря Реала Андрія Луніна є Селтік.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Шотландський клуб незадоволений виступами основного кіпера команди Джо Харта, який цього сезону неодноразово піддавався критиці. У свою чергу керівництво Селтіка почало роботу з пошуку заміни Харту, а серед можливих варіантів для посилення називається Лунін.

Найближчим часом має відбутися зустріч українця з менеджментом Реала. Мадридський клуб розглядає кандидатуру кіпера Хетафе Давида Сорії як заміну Андрію.

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