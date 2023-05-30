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Йовичевич: Хочемо показати Європі та світу, що в Україні є життя

Хорват прокоментував виграш УПЛ
Сьогодні 20:18 197 0
Йовичевич: Хочемо показати Європі та світу, що в Україні є життя
#Йовичевич, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар став чемпіоном української Прем'єр-ліги в сезоні 2022/2023.

Цю подію прокоментував головний тренер команди Ігор Йовичевич.

"Чемпіонський настрій. Емоції змішані, але приємні. Багато праці, багато зусиль доклали цього року, який був непростим, у екстремальних умовах під час війни ми видали історичний феєричний сезон. Назавжди буде записано золотими словами для всіх вболівальників України, які підтримували і підтримують Шахтар, які вболівають за український футбол.

  Йовичевич відреагував на масову бійку в матчі з СК Дніпро-1

Так що це дуже важливо з точки зору тих відчуттів, що ми хочемо показати з футболом Європі та світу - що в Україні є життя, що ми б'ємося, як ЗСУ б'ються за нас і за нашу свободу. Мінімум, що ми можемо робити - битися на футбольному полі, як і вони. З цієї точки зору ми пишаємось, ми щасливі, і це нам тільки мотивація на наступний сезон", - сказав Йовичевич.

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