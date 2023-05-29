Йовичевич відреагував на масову бійку в матчі з СК Дніпро-1

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич не бачив початку бійки в матчі проти СК Дніпро-1 (3:0).

Про це розповів сам хорватський фахівець.

"Коли розглянемо ситуацію ретельно, то можемо реагувати. Я дійсно не бачив початок (бійки). Був сумбур, багато людей. Був на лінії й не бачив. Тільки після аналізу суддівських рішень ми будемо знати – хто, що і як. Тоді ми зможемо ухвалити рішення. Але це був кінець матчу, мої думки були зовсім в іншій сфері, в іншому напрямку. Ми ставали чемпіонами.

Це не може зіпсувати мені настрій. Але звичайно, це процес виховання. Мусить бути робоча етика. Але не хочу дозволити нікому зараз забрати мої емоції.. Я зробив все можливе. Віддав команді все можливе. Команда також віддала все, що має. Ми виграли і стали чемпіонами. Шахтар – чемпіон", – відзначив Йовичевич.