Нападник Ювентуса Влахович може перейти в Баварію

Нападник Ювентуса Душан Влахович входить до списку інтересів Баварії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

23-річний футболіст перебуває у шортлисті мюнхенців, а його кандидатура подобається головному тренеру Томасу Тухелю.

За ситуацією в Ювентусі також стежать Челсі та Манчестер Юнайтед.

Vlahović, one of the names in Bayern list and really appreciated by Tuchel. 🔴🇷🇸



Chelsea and Man United are also well informed on the situation but it all depends on Juventus. Up to them.



Dusan, always been in Bayern radar and remains there, as reported last week. https://t.co/yXPyaZ2UYY