Деякі думають, що вони виходять не грати, а "погратись": Вернидуб – про поразку від Інгульця

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував поразку від Інгульця (0:2) в матчі 19 туру чемпіонату України, наголосивши, що з такою реалізацію важко про щось говорити.

Слова тренера наводить пресслужба криворізького клубу.

"Поступились у другому матчі поспіль. Програли супернику, проти якого повинні були брати свої бали і рухатись вперед. Але поки цього зробити не можемо вже вдруге в цьому році. З такою грою, відношенням і реалізацією поки важко щось коментувати. Найголовніше, зараз це перетерпіти.

Ми зараз повернулись, таке враження, на початок сезону 2022\23. Маємо що маємо. Ніхто не складає рук, будемо далі тренуватись і грати. Хлопці повинні зрозуміти, що треба виходити і грати так, як у другому таймі, весь матч. Деякі футболісти думають, що вони виходять не грати, а "погратись". От і "погрались" сьогодні", – сказав Вернидуб.

Водночас тренер взяв усю провину за поразку на себе.

"Як можна казати про інтенсивність тренувань, якщо команда виходить на другий тайм зовсім інша, і грає краще. Дуже прикро те, що я бачу на сьогодні, як тренер. Це моя поразка в першу чергу. Але і футболісти десь повинні взяти на себе відповідальність, та ще відповідальніше підходити до тренувань, і до матчів.

Я розумію, вчора не зіграли, сьогодні. Але ми в однакових умовах, навіть в кращих. Інгулець і додому з'їздив, і знов приїхав. Але вони свого досягли. Їм потрібні ці очки за виживання. Я бачу, що якщо ми хотіли повернутися на той рівень, що і в тому році, то поки не бачу шансів повернутися. Дуже важко", – підкреслив Вернидуб.

Інгулець здобув другу перемогу у сезоні та з 12 очками замикає турнірну таблицю чемпіонату, Кривбас із 31 балом зберіг четверту сходинку. Нагадаємо, наставник клубу з Петрово Василь Кобін також поділився враженнями від цього матчу.