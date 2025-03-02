Відомий ексгравець Карпат став одноклубником Мілевського та Алієва

Колишній гравець Карпат та інших клубів Української Прем'єр-ліги Михайло Кополовець став гравцем медіафутбольної команди IGNIS.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Як відомо, за IGNIS вже виступають легендарні знамениті ексфутболісти Динамо Артем Мілевський та Олександр Алієв.

Кополовець – колишній півзахисник Карпат, за які провів 140 матчів та забив 6 м’ячів. У січні 2015 року він достроково розірвав контракт із клубом за згодою сторін. У 2021 завершив кар'єру футболіста. Останнім клубом Михайла був закарпатський Минай, у складі якого він догравав останні сезони.

Нагадаємо, на початку лютого в Ужгороді була проведена спецоперація правоохоронних органів, під час якої був затриманий львівський наркоторговець Олег Вагнер. У автомобілі підозрюваного перебував також колишній футболіст львівських Карпат Михайло Кополовець, який згодом відреагував на новину про поїздку в авто із затриманим наркоторговцем.