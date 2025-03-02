Довбик відзначився першим голом за Рому з моменту відновлення після травми

Форвард Роми Артем Довбик став автором голу у матчі 27 туру італійської Серії А проти Комо.

27-річний українець розпочинав цей поєдинок з лави запасних. Він вийшов на поле по перерві, а на 76-й хвилині нападник відзначився результативним ударом.

Девін Ренш з правого флангу переправив м'яч до воротарського майданчика, де Довбик у дотик замкнув передачу, зробивши рахунок 2:1 на користь "джаллороссі".

Відео голу Артема Довбика:

Варто зазначити, що це перший гол для Артема з 5 лютого, коли Рома програла Мілану (1:3) в Кубку Італії. До того ж, матч проти Комо став для українця першим з того моменту, як він відновився після травми привідного м'яза. Через це пошкодження футболіст пропустив два поєдинки: проти Порту (3:2) та Монци (4:0).

Для Артема Довбика цей результативний удар став вже 14-м у 34 іграх за римський колектив у нинішньому сезоні. Форвард збірної України також записав на свій рахунок 4 асисти.

Нагадаємо, що вчора у матчі Кубку Англії проти Манчестер Сіті голом відзначився Максим Таловєров. Проте центрбек Плімута з одноклубниками не змогли втримати переможний результат у грі з "містянами".