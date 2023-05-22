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Челсі запропонував 80 млн євро за Влаховича

Душан Влахович може змінити клуб
Сьогодні 13:42 208 0
Челсі запропонував 80 млн євро за Влаховича
Фото - gettyimages
#Влахович, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Челсі надіслав Ювентусу офіційну пропозицію щодо нападника Душана Влаховича.

Про це повідомив журналіст ESPN Жульєн Лоран.

За даними джерела, туринці отримали запит у 80 мільйонів євро. Раніше інтерес лондонців до 23-річного форварда підтвердив агент футболіста.

Відзначається, що Челсі цікавився Влаховичем ще за час його перебування у Фіорентині, звідки у січні 2022-го він перейшов у туринський клуб за ті ж 80 мільйонів.

Сам Душан начебто готовий приєднатися до англійського клубу.

У поточному сезоні на його рахунку 14 голів та 4 асисти у 41 матчі.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла цікавилась нападником.

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