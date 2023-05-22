Челсі запропонував 80 млн євро за Влаховича

Душан Влахович може змінити клуб

Челсі надіслав Ювентусу офіційну пропозицію щодо нападника Душана Влаховича.

Про це повідомив журналіст ESPN Жульєн Лоран.

За даними джерела, туринці отримали запит у 80 мільйонів євро. Раніше інтерес лондонців до 23-річного форварда підтвердив агент футболіста.

Відзначається, що Челсі цікавився Влаховичем ще за час його перебування у Фіорентині, звідки у січні 2022-го він перейшов у туринський клуб за ті ж 80 мільйонів.

Сам Душан начебто готовий приєднатися до англійського клубу.

У поточному сезоні на його рахунку 14 голів та 4 асисти у 41 матчі.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла цікавилась нападником.