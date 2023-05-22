Челсі запропонував 80 млн євро за Влаховича

Джерело - tribuna.com.
Челсі надіслав Ювентусу офіційну пропозицію щодо нападника Душана Влаховича.
Про це повідомив журналіст ESPN Жульєн Лоран.
За даними джерела, туринці отримали запит у 80 мільйонів євро. Раніше інтерес лондонців до 23-річного форварда підтвердив агент футболіста.
Відзначається, що Челсі цікавився Влаховичем ще за час його перебування у Фіорентині, звідки у січні 2022-го він перейшов у туринський клуб за ті ж 80 мільйонів.
Сам Душан начебто готовий приєднатися до англійського клубу.
У поточному сезоні на його рахунку 14 голів та 4 асисти у 41 матчі.
Раніше повідомлялося, що Астон Вілла цікавилась нападником.