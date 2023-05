Після драматичного завоювання 11-го поспіль чемпіонського титулу Бундесліги Баварія не планує звільняти тренера Томаса Тухеля слідом за директорами Олівером Каном та Хасаном Саліхаміджичем, яким у суботу вказали на двері.

Про це сказав президент клубу Херберт Хайнер.

Баварія виграла титул у Боруссії Дортмунд лише за додатковими показниками.

Bayern president Hainer confirms that Tuchel will stay: “I do not see why he shouldn't continue as our coach…”. 🔴 #FCBayern



“We’re absolutely convinced of Thomas Tuchel, he is one of the best coaches in Europe. I spoke to him on Friday, he was very understanding”. pic.twitter.com/zwjTcRKQvd