Екстренер Шахтаря розпочав переговори з клубом АПЛ

Джерело - dailyrecord.
Екстренер Шахтаря Луїш Каштру провів перші переговори з Евертоном.
Про це повідомляє Record Sport.
За інформацією джерела, в Евертоні вже шукають нового тренера, якщо за підсумками сезону не буде продовжена співпраця з Шоном Дайчем.
Представники Евертона вже провели перші перемовини з головним тренером бразильського Ботафого Луїшем Каштру. Його чинний контракт розрахований до кінця 2023 року.
Луїш Каштру очолював Шахтар з 2019 до 2021 року, під його керівництвом команда у сезоні 2019/20 виграла чемпіонат України та дійшла до півфіналу Ліги Європи.
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