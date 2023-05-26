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Екстренер Шахтаря розпочав переговори з клубом АПЛ

Екстренер Шахтаря може очолити клуб АПЛ
Сьогодні 16:28 115 0
Екстренер Шахтаря розпочав переговори з клубом АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Луїш Каштру

Джерело - dailyrecord.

Екстренер Шахтаря Луїш Каштру провів перші переговори з Евертоном.

Про це повідомляє Record Sport.

За інформацією джерела, в Евертоні вже шукають нового тренера, якщо за підсумками сезону не буде продовжена співпраця з Шоном Дайчем.

Представники Евертона вже провели перші перемовини з головним тренером бразильського Ботафого Луїшем Каштру. Його чинний контракт розрахований до кінця 2023 року.

Луїш Каштру очолював Шахтар з 2019 до 2021 року, під його керівництвом команда у сезоні 2019/20 виграла чемпіонат України та дійшла до півфіналу Ліги Європи.

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