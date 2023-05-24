Перріс: Перший гол забезпечив Динамо хороший початок гри

Кахім Перріс прокоментував перемогу над Колосом

Гравці Динамо показали хорошу команду взаємодію у матчі проти Колоса.

Про це розповів півзахисник киян Кахім Перріс.

"Вийшов хороший матч, попри рахунок 3:0 на нашу користь, суперник склав нам гідну конкуренцію – гра не була легкою. Ми добре налагодили командну взаємодію, змогли забити кілька м’ячів та здобути перемогу. Це те, заради чого ми працюємо на тренуваннях та у кожному матчі – щоб перемагати. Ми виконали хорошу роботу.

Перший м’яч, коли я пресингував воротаря Колоса? Я мав так діяти у тому моменті – подібні епізоди ми відпрацьовуємо на тренуваннях. Завдяки тиску вдалося спрямувати м’яч в сітку, і це забезпечило нам хороший початок гри.

У них, дійсно, була можливість забити, але вони не скористалися нею. На щастя, наш воротар зробив кілька дуже хороших сейвів. Добре, що вдалося зберегти свої ворота у недоторканності і довести поєдинок до перемоги", - відзначив Перріс.

Раніше Динамо впевнено переграло Колос.

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