Ліверпуль не буде продовжувати оренду хавбека Ювенутса Артура

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що орендований в Ювентуса хавбек Артур Мело влітку покине команду.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Клуб не продовжуватиме оренду 26-річного футболіста. У поточному сезоні він провів за мерсисайдців лише 13 хвилин.

В Ювентусі на бразильця також не розраховують. Його контракт чинний до 2025 року, тож туринці знову шукатимуть варіант для оренди або трансферу.

