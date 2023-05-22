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Ліверпуль не буде продовжувати оренду хавбека Ювенутса Артура

В Ювентусі на бразильця також не розраховують
Сьогодні 19:57 160 0
Ліверпуль не буде продовжувати оренду хавбека Ювенутса Артура
#Артур Мело, #Ліверпуль, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що орендований в Ювентуса хавбек Артур Мело влітку покине команду.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Клуб не продовжуватиме оренду 26-річного футболіста. У поточному сезоні він провів за мерсисайдців лише 13 хвилин.

В Ювентусі на бразильця також не розраховують. Його контракт чинний до 2025 року, тож туринці знову шукатимуть варіант для оренди або трансферу.

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