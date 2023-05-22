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Мората вибув до кінця сезону

Нападник травмувався у матчі проти Осасуни
Сьогодні 15:14 161 0
Мората вибув до кінця сезону
Фото - gettyimages
#Атлетіко Мадрид, #Мората, #Ла-Ліга

Джерело - football.ua.

Нападник мадридського Атлетіко Альваро Мората вибув до кінця сезону через травму.

Про це повідомляє Marca. 

30-річний іспанець травмував шию в результаті зіткнення з захисником Осасуни Давидом Гарсією. Нагадаємо, що цей поєдинок закінчився впевненою перемогою "матрацників" з рахунком 3:0.

Після гри нападник був доставлений до лікарні, де у нього виявили розтягнення зв'язок.

Актуально: Атлетіко - Осасуна 3:0: огляд матчу

До завершення сезону Атлетіко належить зіграти три матчі: проти Еспаньйола (на виїзді), Реала Сосьєдад (вдома) та Вільярреала (на виїзді). Наразі "матрацники" випереджають Реал в боротьбі за друге місце на одне очко.

Цього сезону Мората провів 44 поєдинків, у яких забив 15 голів та зробив три результативні передачі.

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