Араухо: Вінісус наразі є найкращим футболістом світу у грі один в один

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор - найкращий футболіст світу у грі один в один.

Про це розповів захисник Барселони Рональд Араухо

"Щоразу, коли тренер попросить мене зіграти на фланзі, я зроблю це і докладу всіх зусиль. Але позиція, на якій я почуваюся найбільш комфортно, є позиція центрального захисника. Всі знають, що я відчуваю себе зручніше і викладаюся на 100%, граючи там.

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Зазвичай я виходжу в обороні проти футболістів, які добре грають один в один, наприклад, в матчах з Реалом. Або коли я грав в Лізі Європи проти Манчестер Юнайтед. Вінісіус наразі для мене є найкращим футболістом світу у грі один в один. Він генерує такі дуелі, які є важливими для нашого подільшого прогресу", - сказав Араухо.