Сандерленд збирається підписати молодшого брата Беллінгема

Півзахисник Джоб Беллінгем, молодший брат Джуда Беллінгема, може перейти з Бірмінгема до Сандерленда.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Беллінгем поїде на медичне обстеження до стану "чорних котів" протягом наступних 10 днів.

Сума трансферу складатиме 3 мільйони фунтів стерлінгів.

Контракт півзахисника з Бірмінгемом спливає влітку 2024 року.

