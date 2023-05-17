Мхітарян пропустить матч проти Наполі

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян зазнав пошкодження вчора у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Мілана.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Медичний персонал Інтера діагностував у вірменина розтягнення чотириголового м’язу лівого стегна. Ступінь травми буде визначений найближчими днями.
Наразі відомо, що Генріх точно пропустить виїзний матч 36-го туру Серії А проти Наполі, який відбудеться цієї неділі, 21 травня.
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