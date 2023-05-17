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Мхітарян пропустить матч проти Наполі

Мхітарян травмувався в матчі з Міланом в Лізі чемпіонів
Сьогодні 19:55 251 0
Мхітарян пропустить матч проти Наполі
Фото - gettyimages
#Інтер, #Генріх Мхітарян

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян зазнав пошкодження вчора у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Мілана.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Медичний персонал Інтера діагностував у вірменина розтягнення чотириголового м’язу лівого стегна. Ступінь травми буде визначений найближчими днями.

Наразі відомо, що Генріх точно пропустить виїзний матч 36-го туру Серії А проти Наполі, який відбудеться цієї неділі, 21 травня.

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