Погба вибув до кінця сезону

Погба більше не зіграє у поточному сезоні

Півзахисник Ювентуса Поль Погба більше не допоможе туринській команді в поточному сезоні.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У матчі 35-го туру чемпіонату Італії проти Кремонезе (2:0) Поль Погба вперше з квітня 2022 року вийшов у стартовому складі команди, але його замінили на 24-й хвилині через пошкодження.

30-річний футболіст пройшов поглиблене медичне обстеження, за підсумками якого йому діагностували ушкодження прямого м'яза лівого стегна. На відновлення гравцеві знадобиться щонайменше 20 днів.

Заключний для Ювентуса матч цього сезону проти Удінезе в чемпіонаті Італії запланований на 4 червня, що виключає можливість того, що француз ще встигне з'явитися на полі в поточній кампанії.

Зазначимо, що через різні травми Погба в нинішньому сезоні взяв участь лише в десяти поєдинках у всіх турнірах у складі туринської команди, відігравши в сумі 161 хвилину.

Раніше Ювентус вдома обіграв Кремонезе.

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