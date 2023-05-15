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Леау: У майбутньому хочу пограти в АПЛ

Вінгер Мілана розповів про свої плани на майбутнє
Сьогодні 20:19 202 0
Леау: У майбутньому хочу пограти в АПЛ
Фото: Getty Images
#Леау, #Мілан

Джерело - Calciomercato.com.

Вінгер Мілана Рафаел Леау має намір спробувати свої сили в англійській Прем’єр-лізі.

Про це він розповів порталу Calciomercato.

"Де хотів би пограти? В АПЛ. Думаю, кожен футболіст хотів би грати в АПЛ, бо це дуже конкурентна ліга. Там захопливий футбол, чудові команди та світова аудиторія.

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Серія А зараз у хорошій позиції в футбольному світі, але я все одно назвав би АПЛ. Мої цілі? Виграти Лігу чемпіонів та "Золотий м’яч". Але я особисто не думаю про це", - сказав Леау.

Раніше Леау відхилив пропозиції Челсі та Реала.

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