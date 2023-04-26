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Леау відхилив пропозиції Челсі та Реала

Форвард хоче залишитися у Мілані
Сьогодні 19:12 258 0
Леау відхилив пропозиції Челсі та Реала
Фото - gettyimages
#Леау, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - football.uа.

Нападник Мілана Рафаель Леау не мінятиме клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

23-річний португалець ухвалив рішення щодо продовження своєї кар'єри — він вирішив залишитися у складі "россонері", де він усім задоволений.

Заради нової угоди з Міланом футболіст відмовився від пропозицій мадридського Реала та Челсі.

Чинний контракт Леау розрахований до літа 2024 року. Сторони вже давно обговорюють нову угоду.

Цього сезону Леау провів 41 матч, у яких забив 13 голів та віддав 12 гольових передач.

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