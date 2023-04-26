Леау відхилив пропозиції Челсі та Реала

Джерело - football.uа.
Нападник Мілана Рафаель Леау не мінятиме клуб у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
23-річний португалець ухвалив рішення щодо продовження своєї кар'єри — він вирішив залишитися у складі "россонері", де він усім задоволений.
Заради нової угоди з Міланом футболіст відмовився від пропозицій мадридського Реала та Челсі.
Чинний контракт Леау розрахований до літа 2024 року. Сторони вже давно обговорюють нову угоду.
Цього сезону Леау провів 41 матч, у яких забив 13 голів та віддав 12 гольових передач.
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