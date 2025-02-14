Не хочу полеміки з людиною, яка сумує: Каладзе відреагував на слова Шевченка

Колишній гравець Динамо та Мілана Каха Каладзе відреагував на слова президента УАФ Андрія Шевченка. Легенда українського футболу заявив, що Каладзе для нього не існує. Грузин відмовився розлого коментувати це.

Його слова наводить InterpressNews.

"Україна наразі переживає важкі часи. Шевченко сьогодні сумує. Для мене, як для грузина, неприйнятно вступати в полеміку з людиною, яка сумує.

Я дуже сподіваюся, що в Україні скоро завершиться цей жах, а український народ зможе правильно проаналізувати те, що з ним відбулося", – сказав Каладзе.

Нагадаємо, ексфутболіст Динамо та Мілана потрапив під санкції президента України Зеленського через свою проросійську позицію.

Після цього грузинський політик піддав критиці Зеленського, хоча й висловив розуміння позиції президента.

Наразі Каладзе є мером столиці Грузії, Тбілісі.