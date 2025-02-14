Гол ексгравця Маріуполя допоміг ФКСБ обіграти ПАОК Тайсона: огляд матчу

Вчора, 13 лютого, румунський ФКСБ сенсаційно здобув перемогу над ПАОКом з рахунком 2:1.

За гостей забивали Андрей Георгіта та Джойскім Дава. 28-річний камерунський захисник з літа 2018 до серпня 2020 року грав за Маріуполь. В УПЛ провів 39 поєдинків, голів не забивав.

Огляд матчу

Ліга Європи-2024/25 – нокаут-раунд

13 лютого, перший матч

ПАОК – ФКСБ 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Саматта (21), 1:1 – Георгіта (50), 1:2 – Дава (60)

Вилучення: Тайсон (45+5, друга жовта)

За господарів у старті вийшли Томаш Кендзьора (ексгравець Динамо) та Тайсон (в Україні грав за Металіст і Шахтар). Досвідчений бразилець підвів свою команду, отримавши в першому таймі дві жовті картки.

Нагадаємо, матч-відповідь пройде через тиждень, 20 лютого.