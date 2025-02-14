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Манчестер Сіті може стати партнером NBA Europe

Володимир Максименко — 14 лютого 2025, 10:35
Марк Тейтум веде переговорил з футбольними клубами
Марк Тейтум
Reuters

НБА наблизилась до підписання угоди з ареною "Co-op Live" щодо проведення матчів регулярного чемпіонату у майбутній кампанії.

Про це повідомляє The Times.

Стадіон належить Манчестер Сіті та розташований поряд з "Етіхадом". Окрім того, наростальні зв'язки НБА з Абу-Дабі можуть стати ключовим фактором у долученні до проєкту NBA Europe "містян".

Заступник комісара НБА Марк Тейтум вже зустрівся з мером Лондона, щоб оговорити можливість проведення матчів й у цьому місті.

Цікаво, що ліга розглядає можливість залучити до проєкту не тільки Манчестер Сіті, а й ПСЖ, який тісно пов'язаний з Qatar Sports Investments.

Раніше повідомлялось, що Євроліга може розширитись до 20 команд і вже презентувала план цієї події.

Манчестер Сіті ПСЖ НБА

НБА

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