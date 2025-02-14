Вибачте, я наговорив зайвого, – Девіс перепросив перед Берінчиком за звинувачення у расизмі

Американський боксер Кейшон Девіс перепросив у Дениса Берінчика та його команди за звинувачення у расизмі. Боксер з'ясував, що скандальну посилку надіслав не українець.

Про це Девіс заявив у своєму Instagram.

"Мені прислали банани й вони навіть не жовті, а зелені. Чому так? А потім я дізнався, що це зробив Теофімо. Знаєш що, я не буду з тобою битись. Можеш називати мене боягузом, але ні. Ти прийшов у бокс багатим, а вийдеш банкрутом.

До команди Берінчика. Ми збирались це сказати до штовханини, але зараз я заспокоївся. Вибачте мені, я наговорив зайвого на увесь світ.

Тепер я розумію, чому ви себе так поводили, бо не хотіли виглядати расистами. Я це розумію. Українці – вони поважають людей", – розповів Девіс.

Нагадаємо, раніше до номера американця надіслали пакунок із бананами та кавуном, після чого боксер звинуватив Берінчика у расизмі. Втім, сам Денис заявив, що не знає англійської, тож не міг би написати записку.

Поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між Берінчиком та Девісом відбудеться у ніч з 14 на 15 лютого в Нью-Йорку (США).