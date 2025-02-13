Збірна України закинула першу в історії шайбу на Європейському Юнацькому Олімпійському Фестивалі

Сьогодні, 13 лютого, юнацька збірна України вийшла на свій дебютний матч в межах Європейського Юнацького Олімпійського Фестивалю. Суперником українців стала команда Словаччини.

Вже на старті першого періоду Україна зуміла закинути першу в історії шайбу на ЄЮОФ. Її автором став Арсеній Воротеляк, що виступає за команду Düsseldorfer EG U20, Німеччина.

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Нагадаємо, окрім Словаччини, у груповому етапі українці зустрінуться зі збірною Латвії. З остаточним складом збірної України можна ознайомитися тут.

Раніше юнацька збірна України U-18 тріумфувала на турнірі імені Владіміра Дзурілли.