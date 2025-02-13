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Берінчик та Девіс пройшли церемонію зважування напередодні бою

Олександр Булава — 13 лютого 2025, 19:43
Берінчик та Девіс пройшли церемонію зважування напередодні бою
Берінчик – Девіс
Top Rank

Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) та американець Кейшон Девіс (12-0, 8 KO) провели традиційну церемонію зважування напередодні поєдинку.

Про це повідомляє Top Rank Boxing.

Обидва боксери вклались у ліміт вагової категорії та показали майже однакові показники.

Результати зважування

  • Денис Берінчик – 60,950 кг
  • Кейшон Девіс – 60,8 кг

Бій відбудеться у ніч з 14 на 15 лютого 2025 року на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку, США. Орієнтовний час початку – 06:00 за Києвом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

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