Берінчик та Девіс пройшли церемонію зважування напередодні бою

Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) та американець Кейшон Девіс (12-0, 8 KO) провели традиційну церемонію зважування напередодні поєдинку.

Про це повідомляє Top Rank Boxing.

Обидва боксери вклались у ліміт вагової категорії та показали майже однакові показники.

Результати зважування

Денис Берінчик – 60,950 кг

Кейшон Девіс – 60,8 кг

The champ makes it official ⚖️#BerinchykKeyshawn | FRI 9PM ET | @ESPN pic.twitter.com/oQ0URX1n3m — Top Rank Boxing (@trboxing) February 13, 2025

Бій відбудеться у ніч з 14 на 15 лютого 2025 року на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку, США. Орієнтовний час початку – 06:00 за Києвом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.