Берінчик та Девіс пройшли церемонію зважування напередодні бою
Берінчик – Девіс
Top Rank
Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) та американець Кейшон Девіс (12-0, 8 KO) провели традиційну церемонію зважування напередодні поєдинку.
Про це повідомляє Top Rank Boxing.
Обидва боксери вклались у ліміт вагової категорії та показали майже однакові показники.
Результати зважування
- Денис Берінчик – 60,950 кг
- Кейшон Девіс – 60,8 кг
Бій відбудеться у ніч з 14 на 15 лютого 2025 року на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку, США. Орієнтовний час початку – 06:00 за Києвом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.