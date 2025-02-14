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Ми дуже задоволені, – Бартулович підбив підсумки зимових зборів Зорі

Володимир Максименко — 14 лютого 2025, 11:33
Ми дуже задоволені, – Бартулович підбив підсумки зимових зборів Зорі
Младен Бартулович
Карпати

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував підсумки зимових зборів команди.

Фахівець поспілкувався із клубною пресслужбою.

"Ми зробили все, що планували, зіграли усі спаринги. В психологічному плані дуже важливо, що змогли переграти Динамо Батумі. Хороший матч.

Новачки? Я впевнений, що Попара та Білоцерковець будуть підсиленням для нас. Гравці гарно увійшли в команду, стало гравцями основного складу. Сподіваюсь, вони й надалі так працюватимуть.

Звісно, ми шукаємо нових гравців, але це більш точковий пошук, а не для кількості. Треба, щоб футболісти дійсно нас посилили, як Деян та Вова", – розповів Бартулович.

Зазначимо, що в останньому товариському матчі на зборах луганці переграли Динамо Батумі з рахунком 2:1.

Сезон для Зорі поновиться матчем проти Олександрії, який відбудеться 23 лютого. Стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.

Раніше УПЛ назвала дати та час догравання перенесених матчів, серед яких поєдинок Зорі проти Інгульця.

Младен Бартулович Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Младен Бартулович

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