Ми дуже задоволені, – Бартулович підбив підсумки зимових зборів Зорі
Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував підсумки зимових зборів команди.
Фахівець поспілкувався із клубною пресслужбою.
"Ми зробили все, що планували, зіграли усі спаринги. В психологічному плані дуже важливо, що змогли переграти Динамо Батумі. Хороший матч.
Новачки? Я впевнений, що Попара та Білоцерковець будуть підсиленням для нас. Гравці гарно увійшли в команду, стало гравцями основного складу. Сподіваюсь, вони й надалі так працюватимуть.
Звісно, ми шукаємо нових гравців, але це більш точковий пошук, а не для кількості. Треба, щоб футболісти дійсно нас посилили, як Деян та Вова", – розповів Бартулович.
Зазначимо, що в останньому товариському матчі на зборах луганці переграли Динамо Батумі з рахунком 2:1.
Сезон для Зорі поновиться матчем проти Олександрії, який відбудеться 23 лютого. Стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.
Раніше УПЛ назвала дати та час догравання перенесених матчів, серед яких поєдинок Зорі проти Інгульця.