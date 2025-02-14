Ми дуже задоволені, – Бартулович підбив підсумки зимових зборів Зорі

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував підсумки зимових зборів команди.

Фахівець поспілкувався із клубною пресслужбою.

"Ми зробили все, що планували, зіграли усі спаринги. В психологічному плані дуже важливо, що змогли переграти Динамо Батумі. Хороший матч.

Новачки? Я впевнений, що Попара та Білоцерковець будуть підсиленням для нас. Гравці гарно увійшли в команду, стало гравцями основного складу. Сподіваюсь, вони й надалі так працюватимуть.

Звісно, ми шукаємо нових гравців, але це більш точковий пошук, а не для кількості. Треба, щоб футболісти дійсно нас посилили, як Деян та Вова", – розповів Бартулович.