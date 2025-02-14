Мареска: Челсі не готовий грати у чотирьох турнірах

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував перебіг сезону-2024/25 для своєї команди та висловився про боротьби на чотири фронти.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"На даному етапі, ми не готові грати у чотирьох турнірах. Не готові до такої боротьби. Наша мета – провести команду до перемоги або участі в чотирьох змаганнях, але зараз це неможливо. Чи вірю я в це? Безумовно, але у наступні роки", – розповів Мареска.

Окрім того, італієць прокоментував матч проти Вест Гема у день дедлайну зимового трансферного вікна.

"Грати в такий день абсолютно неправильно. Ми завершили гру о 22:00, а вікно зачиняється о 23:00. Ми не можемо запланувати дві травми нападників в одному матчі", – резюмував спеціаліст.

🚨🔵 Maresca: “In this moment we are not ready to compete in 4 competitions”.



“Our goal, our duty is to bring this club to win or compete in four competitions but at this moment we are not ready. Am I confident it will happen? Absolutely, in the next years”. pic.twitter.com/ao83UFTuUa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2025

Нагадаємо, раніше стали відомі строки відновлення Ніколаса Джексона від ушкодження, яке він отримав у матчі з "молотами".

Сьогодні "сині" зіграють поєдинок 25 туру АПЛ. Суперником стане Брайтон, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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