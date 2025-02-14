Мареска: Челсі не готовий грати у чотирьох турнірах
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував перебіг сезону-2024/25 для своєї команди та висловився про боротьби на чотири фронти.
Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.
"На даному етапі, ми не готові грати у чотирьох турнірах. Не готові до такої боротьби.
Наша мета – провести команду до перемоги або участі в чотирьох змаганнях, але зараз це неможливо. Чи вірю я в це? Безумовно, але у наступні роки", – розповів Мареска.
Окрім того, італієць прокоментував матч проти Вест Гема у день дедлайну зимового трансферного вікна.
"Грати в такий день абсолютно неправильно. Ми завершили гру о 22:00, а вікно зачиняється о 23:00. Ми не можемо запланувати дві травми нападників в одному матчі", – резюмував спеціаліст.
Нагадаємо, раніше стали відомі строки відновлення Ніколаса Джексона від ушкодження, яке він отримав у матчі з "молотами".
Сьогодні "сині" зіграють поєдинок 25 туру АПЛ. Суперником стане Брайтон, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
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