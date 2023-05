Астон Вілла готова запропонувати Асенсіо тривалий контракт

Астон Вілла зацікавлена у підписанні вінгера Реала Марко Асенсіо як вільного агента.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Астон Вілла розпочала переговори з агентом іспанця і готова запропонувати контракт на 4 роки. Клуб з Бірмінгема очікує, що Реал не продовжуватиме контракт з Асенсіо.

У поточному сезоні на рахунку Асенсіо 11 голів та 8 асистів у 46 поєдинках за Бланкос.

Астон Вілла посідає 8-ме місце в АПЛ. 13 травня команда Унаї Емері приймає Тоттенгем.

#AstonVilla are really interested in signing Marco #Asensio as a free agent if he doesn’t extend his contract with #RealMadrid. #AVFC are ready to offer 4-years contract with a rich salary. Opened talks with his agent Jorge Mendes. #transfers