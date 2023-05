Реал стежить за вінгером Лейпцига та збірної Іспанії Дані Ольмо.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Його куплять, якщо Марко Асенсіо не продовжить контракт із клубом.

Раніше повідомлялося, що Асенсіо поки що не пропонували контракт. Його угода спливає наприкінці сезону і гравцем цікавиться Астон Вілла. До клубу прийде спортивний директор Барселони Матеу Алемані, і він хоче бачити Асенсіо у клубі.

При цьому наголошувалося, що Марко хотів би продовжити контракт із Реалом, незважаючи на брак ігрового часу.

