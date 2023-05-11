Джеко оновив другий віковий рекорд у півфіналах Ліги чемпіонів

Едінг Джеко допоміг Інтеру обіграти Мілан

Інтер виграв першу частину двоматчевого протистояння з Міланом у півфіналі Ліги чемпіонів — 2:0.

Команда Сімоне Індзагі перемогла завдяки голами Едіна Джеко на Генріха Мхітаряна.

Для боснійця м'яч став уже четвертим у поточному розіграші Ліги чемпіонів. У груповому раунді він тричі забив у ворота чеської Вікторії у матчах другого й п'ятого турів.

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У півфіналі Джеко відзначився вперше з 2018 року. Тоді в складі Роми форвард майже дістався дебютного фіналу Ліги чемпіонів — його команда за сумою двох матчів програла Ліверпулю 6:7. У доробку Джеко — по голу в кожному з тогорічних поєдинків.

Свій м'яч форвард "нерадзуррі" провів у віці 37 років і 54 днів — це другий найстарший автор голу на цій стадії турніру.

Абсолютний рекорд належить експівзахисникові Манчестер Юнайтед Раяну Ґіґґзу. В сезоні 2010/11 валлієць уразив ворота німецького Шальке у віці 37 років та 148 днів.

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