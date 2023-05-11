Томорі: Слід вірити, що Мілан може вийти у фінал Ліги чемпіонів

Гравці Мілана повинні вірити у вихід в фінал Ліги чемпіонів.

Про це розповів оборонець "россонері" Фікайо Томорі.

"Два голи за перші 15 хвилин — це удар нижче за пояс. Потрібно було багато часу, щоб повернутися в гру. У команді відчувалася тривога. У таких матчах це не можна. Але це лише перша гра. Не можна опускати голову. Ми розчаровані, але можемо виправити ситуацію. Потрібно рухатися до наступної гри.

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Ми програли через невдалий початок. Ми пропустили два швидкі м'ячі. Проти Інтера у такій ситуації складно щось виправити.

Слід вірити, що ми можемо вийти у фінал. Ми розчаровані, але це лише перша половина протистояння. Знаємо, що Інтер дуже сильний, але якщо зіграємо близько до максимуму, зможемо доставити їм проблеми", — відзначив Томорі.