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Леау може відновитися до матчу з Інтером в Лізі чемпіонів

Португалець травмував привідний м’яз
Сьогодні 20:15 181 0
Леау може відновитися до матчу з Інтером в Лізі чемпіонів
Фото: Getty Images
#Інтер, #Леау, #Ліга чемпіонів, #Мілан

Джерело - Get Italian Football News.

Вінгер Мілана Рафаел Леау може відновитися від пошкодження до першого півфінального матчу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Про це повідомляє Get Italian Football News

Португалець травмував привідний м’яз в останній грі Серії А з Лаціо (2:0).

Це було пов’язано з м’язовою втомою, а остаточно стан футболіста буде оцінено завтра. У клубі є "неабиякий оптимізм", що Рафаел зіграє з Інтером.

Нагадаємо, у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Мілан зіграє з Інтером. Матч відбудеться у середу, 10 травня.

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