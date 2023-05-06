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Манчестер Юнайтед прийняв рішення не викупляти Веґгорста

Манкуніанці не оформлюватимуть повноцінний трансфер
Сьогодні 14:25 131 0
Манчестер Юнайтед прийняв рішення не викупляти Веґгорста
#Веггорст, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Manchester Evening News.

Манчестер Юнайтед прийняв остаточне рішення щодо можливого викупу нападника Ваута Веґгорста.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Наразі 30-річний нідерландець виступає за команду на правах оренди з Бернлі.

Манкуніанці не оформлюватимуть повноцінний трансфер. Веґгорст повернеться у Бернлі, який вийшов в АПЛ.

Манчестер Юнайтед натомість планує влітку придбати нового форварда.

Повідомлялося, що МЮ цікавиться Лаутаро Мартінесом.

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