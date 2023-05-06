Манчестер Юнайтед прийняв рішення не викупляти Веґгорста

Джерело - Manchester Evening News.
Манчестер Юнайтед прийняв остаточне рішення щодо можливого викупу нападника Ваута Веґгорста.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Наразі 30-річний нідерландець виступає за команду на правах оренди з Бернлі.
Манкуніанці не оформлюватимуть повноцінний трансфер. Веґгорст повернеться у Бернлі, який вийшов в АПЛ.
Манчестер Юнайтед натомість планує влітку придбати нового форварда.
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